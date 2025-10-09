レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバぺが、10日に行われるFIFAワールドカップ26欧州予選のアゼルバイジャン代表戦への出場を示唆した。9日、スペイン『マルカ』が同選手のコメントを伝えている。

レアル・マドリードでの2シーズン目を迎えるエンバぺは、今シーズンここまで公式戦10試合出場で14ゴール2アシストと絶好調をキープ。唯一得点を挙げられかったのは8月30日に行われたラ・リーガ第3節マジョルカ戦のみと圧巻の成績を残している。

そんなエンバぺは4日に行われたラ・リーガ第8節ビジャレアル戦に先発出場を果たすと、81分に試合を決定づける3点目を記録し、3－1の勝利に貢献した。しかし、得点を挙げた直後に右足首にねん挫を負い、83分に交代を告げられていた。その後、状態を心配されたエンバぺだがフランス代表に合流。8日にはチームと離れてトレーニングしていたことが報じられているが、10日に行われるアゼルバイジャン代表戦には出場できる見込みのようだ。

エンバぺはフランス代表のキャプテンとして前日会見に出席すると、「プレーしたいし、監督も出場することを望んでいるので、大きな問題はないと思う。調子は良いし、監督とも話し合っているよ」とコメント。試合出場へ意欲的な姿勢を示すと、「まだ練習はしていなかったが、今日の練習は参加する。試合でプレーしてワールドカップ出場権獲得に向けて歩みを進めたい」と語っている。

フランス代表は10日にホームでアゼルバイジャン代表と対戦した後、13日に敵地でアイスランド代表との試合を控えている。