「不適切な判断だ」大谷翔平所属のドジャース、カーショーの起用法に不満…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ディビジョンシリーズの第3戦でフィラデルフィア・フィリーズに2-8で大敗し、シリーズの行方は不透明となった。しかし、試合内容以上にクレイトン・カーショウの起用法について疑問の声があがっている。米メディア『ヘビー』のディラン・トレーシー・リンデンバウム記者が言及した。

ドジャースは1-3と2点ビハインドの7回、球場が沸き立つ中でカーショウをマウンドに送り出した。これがドジャースタジアムでの最後の登板になる可能性があるカーショウは、7回を無失点で切り抜けた。

しかし、8回も続投させたことで、事態は急変。J.T.リアルミュート捕手にソロ本塁打を浴び、マックス・ケプラー外野手には四球、さらにマックス・マンシー内野手の失策も重なり、疲れの見えるカーショウにトレー・ターナー内野手の適時打、カイル・シュワーバー外野手の3ラン本塁打がとどめを刺した。

この日のデーブ・ロバーツ監督の采配について、リンデンバウム氏は「ロバーツ監督は、急速に劣勢に陥った試合で、ベテランのエースをあまりにも長くマウンドに留めたまま、白旗を掲げたかのようだった。多くのドジャースファンは、監督によるポストシーズンでのまたしても不適切な判断に疑問を抱き始めている」と言及した。

