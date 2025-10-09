Mrs. GREEN APPLE大森元貴「日本を背負うぐらいの気持ちで、聴く人全員を明るくしたい」新曲『GOOD DAY』制作秘話

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月6日（月）の放送では、9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」について、楽曲制作の裏側やエピソードを語りました。大森：今夜の授業（放送）は、先週9月28日に配信リリースされた僕たちの新曲「GOOD DAY」の授業をしていきます！

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 27, 2025若井：この曲はキリンビールの新商品「キリングッドエール」のCMソングに起用されています！そして、先ほど（10月6日）「CDTVライブ！ライブ！」内でのCMで、特別版CMがオンエアになりました!!藤澤：そして！ ミュージックビデオ（MV）もすでに公開されていますけれども……どうしてあの4人（「キリングッドエール」CM出演者：綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さん、Mrs. GREEN APPLE 大森元貴）が出てくださっているのか！ CMを観た生徒（リスナー）は、これで答え合わせができたかなと思います！大森：そう！ 4人……まあ、その……私を入れて4人だったけれども！若井・藤澤：（笑）。大森：“なんであの3人がミセスのMVに出ているのか”ということですね（笑）！藤澤：なんか、1人多くなっちゃった（笑）。大森：ねっ！ 私も、カウントしてくれていたのかな（笑）？藤澤：（笑）。大森：今日は、その新曲「GOOD DAY」について、僕たち3人で時間の限り！ この命ある限り！ 話していこうと思います！ よろしくお願いします!!――ここで職員（番組スタッフ）がメモを渡す「いつ頃制作した楽曲でしょうか？」大森：さあ！「いつ頃制作した楽曲でしょうか？」とのことですけど……全く覚えてないです！若井：覚えてない!!藤澤：いつ……!?大森：お話をいただいたのが……（思い出しながら）僕がハンガリーに行っていて……。藤澤：ハンガリーに行ってるって……?若井：え？ ハンガリーっていつだった?大森：今年3月……? 「夏の影」（8月11日配信リリース）を書いて納品をしたときに「ちょうどこういう企画がありまして、日本を明るくしたいんです」っていうことを言われて、「なるほど！」「じゃあ、書かせてください！」っていう話をしたぐらいなので……。――職員：（ハンガリーにいる大森のXの投稿を見せる）

— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) May 3, 2025藤澤：5月か！ 僕ら（藤澤、若井）は「breakfast」（6月4日配信リリース）のMVのダンス練習をしていた！大森：めっちゃ最近じゃん!! 俺、3月って言った? え、めっちゃ最近じゃん!!!若井：めっちゃ最近だね（笑）。藤澤：（笑）。大森：ハンガリー5月!?「breakfast」（のMV撮影）も5月!? 今、10月（笑）？藤澤：1年の流れがすごいんだって！大森：わけわかんない!! はやッ!!若井：5月にお話をいただいたと。大森：気持ちは3月だったけどね！若井・藤澤：（笑）。若井：気持ちは知らんけども（笑）。大森：5月にお話をもらって……いつ書いていたんだろう……？藤澤：すごく最近の出来事な気がするんだよね。若井：めっちゃ最近だよね！――マネージャーさん「（小声で）NHKの朝ドラ『あんぱん』スピンオフの合間……」大森：「あんぱん」スピンオフの合間……あぁーーー!! そうだ!!!若井・藤澤：（笑）。大森：そう！「あんぱん」の、それこそ（僕が演じた）「いせたくや（役）」のスピンオフをNHKで撮影していて、間に空き時間が数時間あったんですよ。そこで家に帰って書いてますわ！若井：えっ……!? 本当にそういう"合間"ってこと？ 1日の"合間"にってこと!?大森：そうです！若井：やば!!藤澤：何やってんの!?大森：「あんぱん」（の撮影に）朝から入って、いせたくやをやって、「間、空きます！」「あ、じゃあ家帰っていいっすか?」ってメイクさんに言って、全部メイクを落として、家に帰って「GOOD DAY」を作って、もう1回夜に、"たくちゃん"になって演技をしていた。若井：それ、どんな人よ……すごくない？大森：ちょうど、それが「FJORD（フィヨルド）」（※7月26日、27日に開催されたデビュー10周年記念ライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」）の時期ですよね！若井・藤澤：そうだね！大森：「FJORD」をやりながら「GOOD DAY」のことを考えて、制作は「あんぱん」をやっている……みたいな感じで。ちょっと、シティポップっていうの？ とか、ちょっとオルタナティブな感じとか。プラスの感じとかがいいなっていうか、やりたいな、とか。"日本を明るくしたい"っていうお話から始まっているから、僕らもちゃんとこの曲を、日本を背負うぐらいの気持ちで、本当に聴く人全員を明るくしたい、っていう思いのもと作ろうと思って。若井：そうですね。大森：今まで、1人の空間から始まって、自分をどうやって理解してもらおう？っていうところから始まっているけど。この楽曲って、とにかくこの曲を聴いた人の支えになって、明るくなって、日本を明るくしたい、っていう気持ちのみで作っている楽曲だから。それは僕のなかで、今までの曲と毛色と覚悟が違うというか、そんな感じでしたね。