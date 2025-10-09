「女性だらけの職場でうまくやっていくコツはありますか？」女性リスナーの悩みに日向坂46河田陽菜＆藤嶌果歩が回答！河田「仲良しな子が1人でも見つかったら結構心強いよね」

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月3日（金）の放送は、河田陽菜の相談コーナー「まあ、がんばってください」をお届け！ リスナーの悩みに河田陽菜と藤嶌果歩の2人が答えました。河田：ここからは、このコーナーをやってみたいと思います！藤嶌：楽しみ～！河田：毎日きれいなお姉さんの河田陽菜は、周りの目を気にして正直に思っていることを言えなかったりします。ですが、このコーナーでは忖度なしで、正直に河田陽菜が思ったことをバシッと言わせていただきます。ですが、あまり語彙力と経験値がないので、回答に困っちゃうときがあります。そのときは「まあ、がんばってください」みたいに適当に終わらせる可能性もあるので、そこはご了承ください。それではメールを紹介します！＜リスナーからのメッセージ＞「私は今、男性が多い職場で働いているのですが、来週から異動で女性ばかりの職場に配属されてしまいました。今から不安でいっぱいです。女性だらけの職場でうまくやっていくコツはありますか？ 女性アイドルグループで活動しているお2人にアドバイスをいただきたいです」（埼玉県 女性）藤嶌：なるほど、女の子だらけの空間っていうことですね。河田：確かに。藤嶌：でも、日向坂46というグループが平和すぎて（笑）。河田：だいぶ平和だね（笑）。藤嶌：いわゆる、女の子のギスギスとかも一切ないじゃないですか。河田：本当にない。藤嶌：だから、逆に世間がどういう感じなのか気になります。河田：確かに気になる。藤嶌：私たちの知らない世界が広がっているのかもしれない。河田：そうだよね、確かに世間のいろんな話を聞くと「大変そうだな」って思っちゃう。藤嶌：思いますよね、あるある話とか。河田：でも男性が多い環境のなかで働くのもすごいよね。藤嶌：それも思いました！河田：どういう感じなんだろう？ また感覚が違いそう。藤嶌：でもやっぱり、味方を見つけるしかないですよね。河田：確かに！ 仲良しな子が1人でも見つかったら結構心強いよね。何かあっても、その子が味方してくれたりするし。藤嶌：そうですね。しかも、そういう仲良しな存在って、男性が多い職場よりもつくりやすいと思いますので。河田：そうだね。ってか、この（今の職場の）男性たちを味方に付けたら？藤嶌：確かに（笑）！河田：でも、そんなことしたら目をつけられて嫌われるかも（笑）。藤嶌：逆に目立ってしまう（笑）。多分、どの仕事も共通して大事だなって思えるのは“気にしないマインド”ですよね。河田：本当にそう。藤嶌：どの職場に行っても「考えすぎない」「気にしない」っていうのが一番難しいけど「なんとかなるか！」みたいな気持ちで。河田：うん！ 人生なんとかなる。藤嶌：最悪、職場を変えても別にいいと思いますし、ほかに癒やしとか、心の……。スタッフ：（笑）。河田：そうです、これはかほりんのコーナーです（笑）。かほりんの「まあ、がんばってください」。藤嶌：私がめっちゃしゃべっちゃいました（笑）。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46