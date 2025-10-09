今日の運勢は？ ★10月10日（金）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの順位は何位？

2025年10月10日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月10日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？調子の良い一日になりそうです。ただ、頑張ってきた人は今日、日頃の疲れを感じやすい日なので、いくら調子が良くても、無理をしすぎないことが大事です。予定が詰め詰めでも、適度に休憩を入れたり、余裕があるならマッサージや針を受けに行くのも良いでしょう。自分の体の為にお金を使うと◎今、これはもう学び終わっても良いでしょう。一度終わりにしましょう。というサインが出ています。完璧を追い求めてしまうと、いつまで経っても完璧にはなれません。次のステージへ行く時です。あなたが成長していくにつれ、あなたのスキルはどんどん磨かれていきます。まずは思い切って行動してみて。愛情運が上がっています。恋愛だけに限らず、今日は良い交友関係や信頼関係を築きやすい日です。今、曖昧な人がいるなら、あなたから無理に関係を押し進めるようなことはしないで下さい。関係の進展を望むなら、相手から自分のもとへ来てくれるような作戦を立てましょう。価値のある情報や、あなたに今ピッタリの知恵があなたのもとにやって来るでしょう。また、あなたも人に分け与えることの出来る日です。あなたが出来る範囲のことで、周りの笑顔を引き出してみましょう。何かを教える、あげる時は、例え本当にあなたがえらい立場でも、えらそうにならないように注意です。楽しい一日になりそうな予感。同じ目的の人達が集まる場は、更に心地よさを感じそうです。今日は交流運が上がっています。また、深い話も出来そうな流れが出ています。会話はテンポよく、相手が話しやすいように、適度なあいづちを心がけて下さい。あなたの魅力に、人が惹きつけられそうです。学びを得る日です。その学びはシンプルなようで、とても大事な気づきとなるでしょう。もし痛みをともなったとしても、それは今後、多くのしあわせを得る為に、痛みを先払いしていると考えましょう。余計なものが削ぎ落ちていき、あなたの中で大切なものがはっきりするでしょう。あなたのやや意地っ張りな側面が顔を出しそうです。また、プライドを刺激されても、下手に相手の土俵に立ってしまうと、タスクが増えてしまいそうです。あなたがやるべきことをしっかり守りましょう。また、ケチになってもいけません。出来るだけ余裕を持てるように調整を。知らなくて良い事、知りたくなかった事を聞いてしまうかもしれません。今日はなるべく単独行動が良いでしょう。もしうっかり誰かの秘密を聞いてしまっても、聞かなかったことにしておくこと。また、自分の事をどれくらい喋るかにも注意が必要です。流れが悪いなぁと感じたら、少額でも良いので募金をしてみて。今日のあなたは、ちょうど良くマイペースさを発揮できそうです。あなたの良いところが全面に出てきやすい日。力を抜いていれば抜いているほどうまくいきそう。もし、「我慢するのがくせ」だと思っているなら、何故我慢してしまうのかをじっくり自分と向き合ってみましょう。特に今日は、自己否定だけはしないよう気を付けて下さい。今日は、インスピレーション通りに動くと良い日です。左脳でがっちがちに考えてしまうと、返って流れが悪くなりそうな一日。少し難しく感じることがあったら、その物事がうまくいったあとをイメージしてみましょう。流れに逆らわず、ただ流れに乗るようにすると、最終的にうまくいくでしょう。思わぬ臨時収入に恵まれそう。それはお金とは限りませんが、あなたの心をほっとさせたり、時間の余裕に繋がったり、シンプルに物質的な豊かさがやってくるかもしれません。今日は、星の影響で気分がやや落ち込みやすいですが、意識的に湧いてきた感情を感じ取ろうとすれば、平穏な時間を多く過ごせるでしょう。気持ちの余裕を欠いてしまいやすい日です。なんだか「私ばっかり我慢している、私ばっかり他人にあげている」という思いにとらわれてしまいやすい日です。今までの無理が心に出やすいので、不安感や怒りを感じたら、先ず紙に書いて整理してみましょう。目視することで、解決策が掴めそう。何か良くないものに気付くでしょう。それは日頃の習慣なのか、ある特定のコミュニティや人との付き合いなのか…何にせよ、これからあなたが付き合い方や距離感を、丁度良くコントロールしていけそうです。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。