LE SSERAFIM、1stシングルのTEASING FILM「EAT IT UP!」公開

LE SSERAFIMが10月9日（木）午前0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとSOURCE MUSIC公式SNSに、1st Single『SPAGHETTI』のTEASING FILM「EAT IT UP!」を公開した。

映像では、SAKURAが配達員に扮してソウル市内のあちこちを駆け巡る場面から始まる。続いて、SAKURAは狭くて古い路地に位置したスパゲッティ屋に。華やかなネオンサインの看板が暗い路地と対照的に演出されている中で、店内は華やかで、KIM CHAEWONとHUH YUNJINが料理に没頭している。特に、きらびやかな照明と奇妙なBGMが調和し、独特な雰囲気を醸し出す。SAKURAが完成したスパゲティを受け取ると、雰囲気は一気に変わる。SAKURAは、ダイナミックなBGMに合わせてバイクの速度を上げていき、KAZUHAとHONG EUNCHAEにスパゲッティを配達。KAZUHAとHONG EUNCHAEは、寂しさを感じさせる空間でそれぞれ料理を一口食べる。料理を口に入れた瞬間、スパゲッティを作った料理人のKIM CHAEWONとHUH YUNJIN、注文したKAZUHAとHONG EUNCHAE、そして配達員のSAKURAまで、5人全員が乗り物に乗るような快感を感じる。映像は、幻想的な余韻を残したまま終わっており、SAKURA、KAZUHA、HONG EUNCHAEが置かれた現実的な背景と、KIM CHAEWONとHUH YUNJINが描いた夢のような空間が短い映像の中に共存している。

また、5人のメンバーは、自身初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT』を通して全18地域で27公演を開催し、世界中のファンを魅了。11月18日〜19日には、初の東京ドームにてアンコール公演を控えている。

JAPAN OFFICIAL SITE https://www.le-sserafim.jp