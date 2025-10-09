IO、アルバム『JUST ALBUM』アナログ2枚組数量限定リリース決定

東京のラッパーIOが、今年7月にリリースしたアルバム『JUST ALBUM』を、アナログ2枚組で11月7日に数量限定リリースすることを発表した。
この作品は、180g重量盤仕様の2LP 仕様となっており、自身が立ち上げたレーベルVERETTA SOUNDSからのリリースとなる。
＜リリース情報＞
IO
『JUST ALBUM』（2LP）
発売日：2025年11月7日（金）
販売価格：¥5400（+税）
品番：VRTS-004
仕様：2LP （180g重量盤） / ゲートフォールド / 33RPM
レーベル：VERETTA SOUNDS
予約ページ：https://linktr.ee/IO_JUSTALBUM_2LP
=収録曲=
◼️DISC 1
A1. Just Intro （prod. GooDee）
A2. 本牧カーチェイス （prod. GooDee）
A3. Spotlight （prod. KORK）
B1. 1942 feat. YZERR （prod. llouis）
B2. Say My Name feat. Ryohu （prod. Neetz）
◼️DISC 2
C1. Recognize feat. C.O.S.A. （prod. C.O.S.A.）
C2. Mamacita （prod. YoungBeats Instrumental）
C3. SEIKO （prod. Chaki Zulu）
D1. Kento Yamadas Interlude （prod. Kento Yamada）
D2. Show Me Love feat. 3House （prod. GooDee）
D3. Trust Me feat. Crystal Kay, Shurkn Pap （prod. YoungBeats Instrumental）