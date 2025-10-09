高校生の自転車事故「死者・重傷者」が「最も多い月」はいつ？ 約6割が“いつもの通学路”で発生【交通安全クイズ】

このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。
10月6日（月）の放送では、「高校生の自転車乗用中の事故による死者・重傷者数」に関するクイズが出題されました。
【質問】
令和2年～6年の5年間で、高校生の自転車乗用中の事故による死者・重傷者数が最も多かった月はつぎのうちどれ？
① 4月
② 6月
③ 10月
【答え】
③ 10月
▼詳しい解説▼
高校生の自転車事故
令和2年～6年の5年間で、自転車乗用中の事故により、亡くなったり、重傷を負ったりした高校生の人数が最も多かったのは10月です。
この時期は、日が暮れるのが早いため注意が、より必要です。
また、発生した事故の6割以上が登下校中であり、通いなれた道で起こっていることが分かります。
早めにライトを点灯し、通いなれた道でも気を抜かないようにして、安全運転を心掛けましょう。
監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info