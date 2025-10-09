大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、フィラデルフィア・フィリーズとディビジョンシリーズを戦っている。フィリーズには昨季までドジャースでプレーしたウォーカー・ビューラー投手が所属しているが、同選手はムーキー・ベッツ選手の守備を称賛しているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ベッツは10年間外野手としてプレーした後、2023年にポジション変更を検討し始め、遊撃手として16試合に出場した。この数字は昨季4倍以上に増加し、今季は先発出場148試合ですべて遊撃だった。遊撃守備は満足できるレベルではないが、素晴らしいものだ。メジャーではRtot（守備が平均的な同ポジション選手と比較してどれだけ得点を防いだかを測る指標）の数値で12を記録し、リーグ2位となっている」と言及。

続けて、「この世に彼にできないことは何もないと思う。最初は彼がポジションを転々とするのを見て驚いたが、今では慣れた。彼は本当に素晴らしい。ボウリングでもゴルフでも、想像できるどんなことでも彼は勝てるんだ」というビューラーのコメントを紹介している。

一般的に遊撃は野手では最も難しいポジションとされているだけに、ビューラーはベッツが短期間で適応していることに驚いているようだ。

