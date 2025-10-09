ロルフベンツ、デザイン＆アートフェスティバル 「DESIGNART TOKYO 2025」に参加

ドイツのラグジュアリーファニチャーブランドであるロルフベンツは、2025年10月31日（金）～11月9日（日）に東京都内で開催されるデザイン＆アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO 2025 （デザイナート トーキョー 2025）」に参加することを発表した。

DESIGNART TOKYOは、日本の東京を舞台にしたアートからファッション、インテリア、テクノロジーなどの多様な展示を行う回遊型イベントとなっており、東京中を歩きながら世界中のユニークな作品に触れることができるイベントである。

そんなイベントの一環として、期間中ロルフベンツ東京で開催されるのは、日本画家・林樹里氏とのコラボレーションによる特別展『時譜す ”Scoring Time”』。この展示では、ロルフベンツが持つ「Made in Germany」のクラフトマンシップが息づくタイムレスなデザインと素材へのこだわりというイメージに添った作品たちが展示され、インテリアと共鳴する。

ぜひこの機会にアートとロルフベンツの織りなす世界観を体感しに、ショールームへ足を運んでみてはいかがだろうか。

【DESIGNART TOKYO 2025 概要】

期間：2025年10月31日（金）〜 11月9日（日）

エリア：表参道・外苑前・原宿・渋谷・六本木・銀座・東京

主催：DESIGNART TOKYO 実行委員会

イベント公式サイト：https://www.designart.jp/designarttokyo2025/

【特別展『時譜す ”Scoring Time”』概要】

期間：2025年10月31日（金）～11月25日（火）

場所：ROLF BENZ TOKYO（ロルフベンツ東京）

住所：東京都渋谷区神宮前3-30-12 JMFビル神宮前01 1F

TEL：03-5843-0900

営業時間：11:00～19:00

定休日：水曜日 ※祝日は営業

URL：https://www.rolf-benz-tokyo.jp/