フジ日本は10月17日、新作販売会「マカロンコレクション2025」を、KABUTO ONE日本橋で開催する。

  • マカロンコレクション2025

    マカロンコレクション2025

同イベントは、全日本マカロン協会が運営するCopin de macaron(コパン ド マカロン)認定を受けた全国のパティシエによる新作マカロンの発売会。新たな素材の組み合わせや技術、パティシエたちの個性が光る"ときめきのマカロン"に出会うことができる。