フジ日本は10月17日、新作販売会「マカロンコレクション2025」を、KABUTO ONE日本橋で開催する。
同イベントは、全日本マカロン協会が運営するCopin de macaron(コパン ド マカロン)認定を受けた全国のパティシエによる新作マカロンの発売会。新たな素材の組み合わせや技術、パティシエたちの個性が光る"ときめきのマカロン"に出会うことができる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
リスキリングのリアル 第40回 【漫画】高校生の娘を“英検合格”に導いた、母親の「作戦」…英語は一切教えない、でも効果絶大だった理由
本当にあったカスハラ 第58回 【漫画】全力で支持! 暴言男には“強つよメンタル”対応で
婚活してみたら 第97回 【漫画】1回目のデートはあんなに盛り上がっていたのに! 2回目は…
就活でやらかした話 第45回 【漫画】大本命の面接日、準備万端……のはずが「駅の改札口」でのアクシデントで完全に“終わった”理由
日常のイラっとする瞬間 第8回 【漫画】トイレを使っただけなのに妻がブチ切れ!? 夫がついやってしまう“無自覚の地雷行動”とは
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。