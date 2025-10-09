大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはポストシーズンを戦っているが、思うようなプレーができていない選手がいる。リリーフ右腕のブレイク・トライネン投手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督は注文をつけたようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。。

トライネンは9日試合前時点で、ポストシーズンでは3試合に登板している。ワイルドカードシリーズでの2登板は無失点だったものの、3登板目となったディビジョンシリーズ第2戦は1死もとれずに2失点を喫している。

同メディアは「ロバーツ監督は第2戦でトライネンを起用した理由と、期待できなかった点について語った」としつつ、「最後のあの場面の前には、彼は勢いづき始めたと思っていた。確かに様子は違っていた。彼は大舞台で素晴らしい実績を残してきた。しかし、昨夜はこれまで何度も見てきたあの鋭さがまったく感じられなかった」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「トライネンはワイルドカードシリーズでは2登板でわずか1安打しか許さなかった。彼はドジャースが直近でポストシーズンに出場した際にも素晴らしい成績を残しており、これがロバーツ監督の決断に影響を与えたのかもしれない」と記している。

