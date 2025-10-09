DeNAは9日、11月24日（祝・月）に毎年恒例の野球ふれあいイベント『キッズベースボールフェスティバル2025』を開催することを発表した。
『キッズベースボールフェスティバル』は、現役のプロ野球選手とのふれあいを通して子どもたちにもっと野球を好きになってもらうことを目指して開催しているイベントで、今年は初めて法政大学野球部との共同開催が決定した。
参加対象は「横浜市・横須賀市・川崎市の学童野球連盟枠」と「一般公募枠」に分かれており、現在「一般公募枠」で参加する 1,500 名を募集している。「子どもたちに中学生になってからも野球を続けてほしい」という思いから、野球用具ケースとして使用できるマルチケースが参加者全員にプレゼントされる。
◆ 『キッズベースボールフェスティバル 2025』概要
・日程
11月24日（祝・月）
・時間
【横浜スタジアム】
第 1 部 8:30〜9:55
第 2 部 10:20〜11:45
第 3 部 12:10〜13:35
第 4 部 14:00〜15:25
【法政大学川崎総合グラウンド】
第 1 部 8:30〜9:55
第 2 部 10:20〜11:45
※各会場、各部の参加選手は当日発表