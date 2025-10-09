1934年サンビーム25に一目惚れ｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。ピーターがサンビーム25ツーリングサルーンと運命的な出会いをした。

【画像】ピーターが一目惚れした、90年以上前のグランドツアラー、サンビーム25ツーリングサルーン（写真5点）

まさに、場所とタイミングが絶妙だった。ロンドンからM40道路を運転して帰っている途中に、友人から電話があった。とあるウェブサイトで、1934年サンビーム25ツーリングサルーンが、”ある程度まともそうな”状態で売りに出ている、と言う。オックスフォードのサービスエリアで車を止め、掲載されていた電話番号にすぐ電話してみた。驚いたことに、売り手はそこから北へたった4ジャンクション先の場所に住んでいた。さらに良いことに、彼は在宅していて、日曜日にもかかわらず喜んで車を見せてくれると言うのだ。

一目惚れだった。古い納屋越しにそのサンビームを見た瞬間、この車と私が残りの人生を共に過ごすことになると確信した。長いボンネット、低めのフロントガラス、フロントフェンダーに装着されたスペアタイヤ、そしてゴミ箱の蓋のような大きさのクロームメッキのヘッドランプが見えた。

また、フルサイズのサンルーフ、リブ付きの踏み台、旅行用の工具キット（グリースガン、メーカーロゴ入りの複数のスパナ、真鍮製のタイヤポンプなど）用に設計され区分けされたリアトランク、そして専用のスーツケース2つが装備されていた。このサンビームがまさにグランドツアラーであった証拠として、両方のスーツケースには、1937年発行のスイスとドイツの色褪せた税関シールが貼られていた。インテリアは、革、ウィルトンの高級カーペット、クルミ材による圧倒的な豪華さが備わっている。その奥には、葉巻、ウイスキー、オーデコロンの、かすかな香りをすぐに感じ取ることができた。

サンビーム社では、ルイス・コータレンがレースの制覇と記録更新に全力を注いだ。サンビームはグランプリを制した最初の英国車であり、1927年にはヘンリー・シーグレーブがコータレン設計のサンビーム1000HPで、デイトナビーチにて陸上速度記録（203.79mph）を樹立した。だが、想像にたがわずレースには莫大な費用を要した。追い打ちをかけるように、1929年のウォール街の株価大暴落で財政が悪化し、将来的な計画が頓挫し、1935年7月には同社はルーツ兄弟に売却されることになる。

この車を前にして、私は非常に興奮していた。しかし、ひとつ問題があった。3.3リッターの直列6気筒エンジンは焼き付きを起こしていて、どうやっても動かすことができなかったのだ。しかし、ウィットサン・モータースポーツ社のダニエル・ハンターと話したところ、彼は車を引き取りに来てくれるだけでなく、走行可能にするために何でもする、と約束してくれた。こうして私は、1930年代のサンビーム25の誇り高きオーナーとなったのである。

これまでのところ、エンジンに関してはまずまずの良い知らせが届いている。ダニエルは、シリンダーヘッドとオイルパン（業界用語では「トップとテール」と呼ぶらしい）を取り外し、しっかり点検してくれた。ヘッドとクランクシャフトも共に問題なく、運が良ければシリンダーウォールも研磨できるらしい。これは本当に良い知らせだった。

しかし、悪い知らせもある。ヘッドガスケットの気孔により結露が発生し、アルミ製のピストントップが少なくとも2つ損傷していた。交換用のピストンが未だに見つかっていない。専門サイトの『サンビーム・タルボ・ダラック・レジスター』でさえ、出てこないのだ。

しかし、かすかな希望の光が見えてきた。ダニエルは、現在のピストンは純正のものではない、と確信している。さらにクラブメンバーの一人は、それはフィアット124のものではないか、と推理している。ふむふむ。もしかして、私はクリスチャンネームを”シャーロック”に変えたほうがいいかもしれない。

文：Peter Baker