フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーは8日（日本時間9日）、ドジャー・スタジアムで行われているナショナル・リーグ地区シリーズ、ロサンゼルス・ドジャースとの第3戦に「2番・DH」で先発出場。第5打席でこの試合2本目となるホームランを放った。







この試合前まで7打数無安打と苦しんでいたシュワーバーだったが、この試合で完全に「お目覚め」となった。



4回、先頭打者として打席に立ったシュワーバー。山本由伸の投じた3球目のストレートを捉え、右翼席上段に飛び込む豪快な同点ソロホームランを放った。



第3打席は空振り三振、第4打席は四球で出塁。ホームラン、連打で3点を追加した8回の第5打席では今季限りで引退を表明しているドジャースのレジェンド、クレイトン・カーショーと対戦。



カーショーの投じた初球のストレートを捉え、追加点となるツーランホームラン。この回一挙5点を追加した。



さらにこの試合ではシュワーバーと共に強力上位打線を組むトレー・ターナーが3安打猛打賞、ブライス・ハーパーもマルチヒットと、フィリーズの主役たちが息を吹き返しており、このままドジャースが敗れた場合、次戦以降は激しい戦いが想定される。



8回終了時点でフィリーズが8-1と大量にリードしている。













【動画】ドジャースファンも帰路へ…？シュワーバーの本日2本目のHRがこちら！

MLBの公式Xより











KYLE SCHWARBER GOES YARD AGAIN 😱



IT'S 8-1 !

— MLB (@MLB)【了】