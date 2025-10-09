これぞHRキングの弾道！フィリーズのカイル・シュワーバーがPS第1号となる…

メジャーリーグ 最新情報

フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーは8日（日本時間9日）、ドジャー・スタジアムで行われているナショナル・リーグ地区シリーズ、ロサンゼルス・ドジャースとの第3戦に「2番・DH」で先発出場。第2打席で同点に追いつく豪快なソロホームランを放った。







地区シリーズで地元2連敗とまさかの展開となったフィリーズ。大谷翔平を上回る56本塁打を放ち、本塁打王に輝いたシュワーバーもこの試合前まで7打数無安打と苦しんでいた。



背水の陣で迎えたこの試合も3回にトミー・エドマンに先制ホームランを許し、リードを許す苦しい展開に。



そんな中で4回、先頭打者として打席に立ったシュワーバー。山本由伸の投じた3球目のストレートを捉え、右翼席上段に飛び込む豪快な同点ソロホームランを放った。



シュワーバーの一発でチームが勢いづき、この回一挙3点を奪い逆転。



4回終了時点でフィリーズが3-1とリードしている。

















【動画】これぞHRキングの弾道！シュワーバーのPS第1号となる豪快弾がこちら！

MLBの公式Xより











KYLE SCHWARBER ARE YOU KIDDING ME?!?!



This ball may not have landed yet 🤯

— MLB (@MLB)【了】