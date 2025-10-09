大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ポストシーズンに突入しても主力選手の怪我に悩まされている。足首の状態が心配されるトミー・エドマン内野手はロースター入りしているものの、まだ完治とはなっていないようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が報じている。

ポストシーズン前の最後の11試合で、エドマンは打率.299を記録していたが、アンドリュー・フリードマン編成本部長は「アリゾナで外野を守った際に、足首の状態を悪化させてしまった。現時点で彼の回復を確実に促す最善策は、外野での動きを制限することだと考えている」と明かしていた。

エドマンはディビジョンシリーズの第1戦に出場し、4打数で安打1、得点1を記録している。しかし、レギュラーシーズン最後の4試合のうち3試合とワイルドカードシリーズ第2戦を欠場していることから、万全の状態とは言えないようだ。

デーブ・ロバーツ監督はエドマンについて「状態は安定していると思う。悪化も改善もしていない」とし、続けて「試合の経過を見ながら、次戦に向けて休ませる必要があるかどうか、彼の状態を注意深く見守るつもりだ」と言及した。

