U－20日本代表のDF市原吏音がU－20フランス代表戦を振り返った。

FIFA U－20ワールドカップチリ2025・ラウンド16が8日（日本時間9日）に行われ、U－20日本代表はU－20フランス代表と対戦。何度もゴールに迫る場面を作り出したものの、得点を奪えないまま90分を終えると、延長後半終了間際にビデオ判定でのレビューを要求する「フットボール・ビデオ・サポート（FVS）」によってPKを与えてしまい、これを120＋3分にリュカ・ミシャルに決められ、0－1で敗れて敗退となった。

試合後、フル出場した市原はフラッシュインタビューに応じ、「決め切るところで決められなかった。フランスはしっかりと守って、最後決めるところを決めた。今受け入れるのは難しいですけど、これが世界の戦いだし、自分たちのベスト16の壁と言われているところの弱さというか、悔しいです」と目を赤く腫らしながら、悔しさを口にした。

そして、「船越ジャパンが結成して約2年間、この大会のために本当に頑張ってきました」と振り返った市原は、「自分たちならいけると信じて試合をやっていましたけど、応援してくれる人と支えてくれる人、家族とチームメイト、あとはこうやって来てくれる方々の支えがあってここまで来られたと思うので、胸を張って帰りたいなと思います」と語った。

【動画】チャンスが何度もポストに弾かれてしまったU－20日本代表