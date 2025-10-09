すみれ「本当に大好きな2人。旦那さんもすごく良い人」藤井サチの結婚を祝福

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCは、すみれとFUKAMI）10月５日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとHIROMIと親交があり、ファッションモデル・タレントとして活躍する藤井サチさんです。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表した藤井さん。この記事では、5日の模様をお届けします。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：よろしくお願いします！藤井：よろしくお願いします！FUKAMI：そして、さっちゃん（藤井）、ご結婚おめでとうございます！藤井：ありがとうございます、嬉しい。FUKAMI：もう籍を入れられたのですよね？藤井：もう入籍しています！ 人妻になりました！FUKAMI：あらためておめでとうございます！すみれ：これまで2回番組に来ていただきましたが、ご結婚後は初めてのご出演です。実はさっちゃんのお相手の旦那さんは、私も昔からよく知っていて、仲良く3人でご飯へ行ったこともあります。うちの旦那や息子とか、あと河北麻友子ファミリー、黒石奈央子ファミリーとか、みんなでね。FUKAMI：そんなさっちゃんが結婚するって、すみれちゃんが初めて聞いたときはどんな感じだったんですか？すみれ：もう、超嬉しかった！ 本当に大好きな2人で。旦那さんもすごく良い人で、とにかく明るい。本当にさっちゃんラブだし。もう2人は老夫婦みたいだよねっていうぐらい、ずっと一緒にいて、何もしたくなくても一緒にいられる、みたいな。FUKAMI：えっ!? 老夫婦だと思うのはなぜ（笑）？すみれ：いや、なんか、2人がかわいい！ もう、２人とも超落ち着いているの。地に足がついている感じ。藤井：老夫婦、確かに（笑）。番組では他にも、旦那さんとの出会いやプロポーズのエピソード、新婚生活などについて語っていただく場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/