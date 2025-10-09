大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、リリーフに配置転換された佐々木朗希投手が好投を続けている。直近で登板した7日のフィラデルフィア・フィリーズ戦でも期待に応えたが、フレディ・フリーマン内野手にとっても心強く見えているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同戦の佐々木は4-1と3点リードから2点を奪われ、なおも2死一、三塁という大ピンチの場面で登板。ただ、カウント1-0から投じた2球目のストレートで相手打者を二ゴロに打ち取り、難なく火消しに成功している。

同メディアは「佐々木の復活への道のりは続く。彼は肩の故障に起因する制球難でメジャーのキャリアを不本意なスタートで迎えたが、シーズンの大半をかけて投球フォームの再構築に取り組んだ結果、リリーフとして圧倒的な活躍を見せている」と言及。

続けて、「今日ほどプレッシャーのかかる状況は明らかにない。敵地での9回裏2死一、三塁。そんな場面で投入されても冷静さを保てるなんて。初球のスプリットは本当にいい球だった。ストライクゾーン付近に決まったから、彼が落ち着いて冷静だったことが伝わってきた。今の彼はマウンドで本当にいい感じで、自信に満ちている。アウトを取った時でさえ、まるで自分がやると分かっているかのようだった。ポストシーズンを通して、彼は我々にとって大きな武器になっている」というフリーマンのコメントを伝えている。

