「これがリグリーの野球だ」鈴木誠也らカブス、激戦制し望み繋ぐ！　球場…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手は、8日（日本時間9日）に行われたナ・リーグ地区シリーズ3回戦のミルウォーキー・ブルワーズ戦に「4番・右翼手」として出場した。カブス打線が光ったのは初回だけだったが、それでも粘り強く勝ち切ったと米紙『シカゴ・トリビューン』が報じている。

初回から先頭打者のマイケル・ブッシュ内野手がソロホームランを放つと、続くニコ・ホーナー内野手とカイル・タッカー外野手が出塁。鈴木はライトフライに倒れたが、イアン・ハップ外野手が四球を選び、一死満塁のチャンスを迎えた。その後ピート・クロウ＝アームストロング外野手のタイムリーヒットなどで得点を積み重ね、1回から4点を奪う。それ以降の追加点はなく、反対にブルワーズがじわじわと差を縮めてきたが、最終的にカブスが4-3で競り勝っている。

まさに、手に汗握る試合展開だった。同メディアは「カブスらしい不器用な勝ち方だ。チーム打率はわずか.216、5試合で58三振という貧打線だったが、この日はようやく火がついた。ファンはほぼ立ちっぱなしで、これがリグリーの野球だ。と言わんばかりの熱狂に包まれた」とし、「生まれた時に最初にくわえたのがカブスのロゴ入りおしゃぶりだった。そんなファンなら、この心臓に悪い一日が運命の一部だと知っているはず。平常心なんて望まない。できるのはただ一つ。この感情を受け入れ、指を交差させて祈り、そして呼吸を整えることだけだ」と伝えている。

【関連記事】

【了】