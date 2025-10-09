元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で3日に公開された動画に出演。阪神・原口文仁が指導者に向いていると太鼓判を押した。

赤星憲広氏

「この人、絶対的に指導者が向いてる」

帝京高校から2009年にドラフト6位で入団し、以降16年にわたって阪神一筋だった原口。2012年に腰の故障で育成契約に移行するなどの苦労を経て、2016年には107試合に出場して打率.299、11本塁打、46打点という成績を残した。その後は大腸がんを患っていることを公表、手術、リハビリを経て復帰し、代打の切り札としてチームの日本一にも貢献。2日のシーズン最終戦にて、引退セレモニーが行われた。

そんな原口の人間性について、赤星氏は「普段会う時も、球場で会う時も、どこで会っても一緒」などと、裏表のない誠実な人間だと絶賛。そのうえで、「俺はずっとグッチを見てきて、グッチに何が一番向いてるか。この人、絶対的に指導者が向いてる」と、コーチへの転身を提言した。

その適性について、赤星氏は 「うちの某いろんな人たちいるじゃん? 藤本さんがコーチやってて、濱中さんも福原さんもコーチ経験者。俊介が今コーチ経験してますけど、ダントツで原口が一番向いてるよね」と他のコーチ陣にも引けを取らないとしつつ、「これはもう変な話、入ってきて5年経ったぐらいで彼を初めて知って、色々やってる時から俺はずっと思ってた。グッチはいい指導者になる。本当に」と、若手時代から教える側の適性を感じていたと打ち明けていた。