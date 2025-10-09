「シンデレラストーリーだ」佐々木朗希、リリーフ転向で評価一変！　米紙…

佐々木朗希 最新情報

つい最近まで故障者リスト（IL）入りしていたロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、今やチームに欠かせない選手となっている。批判の的にされた時期もあったが、誰一人としてこのような展開になることを予想できなかったと、米メディア『ドジャース・ウェイ』が報じた。

佐々木は昨オフ、千葉ロッテマリーンズからポスティングシステムを利用してドジャースへ移籍。しかし、今季序盤は8試合の先発で1勝1敗、防御率4.72、24奪三振をマークした後、右肩のインピンジメント症候群のため離脱した。期待度が高かっただけに、失望の声もあった。それでも復帰後にポストシーズンでリリーフ起用されると、しっかりと役割をこなしてチームを勝利へ導いている。まさに適材適所と言えるほど、ぴったりとハマった。

同メディアは「シーズン終盤に2度のリリーフ登板を果たしたが、その時点での評価は決して高くなかった。ところが、ポストシーズンが4試合終わった時点で、佐々木は2セーブを記録。この快挙により、彼はMLB史上初となるキャリア初の2セーブをポストシーズンで挙げた投手（セーブが公式記録になった1969年以降）という歴史を作った」とし、「この秋の“奇跡の救援劇”は、苦しんだ一年を最高の形で締めくくる、まさに信じがたいシンデレラストーリーとなった」と伝えている。

