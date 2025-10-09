「どっちが本物？」千賀滉大、エース級か凡庸か。繰り返す好不調の波「再…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手にとって、来季は勝負の年になりそうだ。好不調の波が激しく、現時点では無条件で信頼できる存在にはなっていない。それでも復活してくれるかもしれないという希望までは失っていないと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

千賀は2022年12月にメッツと5年総額7500万ドル（約114億4000万円）の契約を結んだが、ルーキーシーズンはそれが“掘り出し物”に見えるほどの活躍を見せていた。しかし、2024年は度重なる故障でわずか1試合の先発に終わっている。かと思えば、今季はシーズン前半に防御率1.47という圧倒的な数字を残し、2023年の再来を期待させた。だが、怪我を境に状況は一変し、復帰後の防御率は5.90まで悪化。最終的にはマイナー降格を言い渡されている。

それを踏まえ、同メディアは「どっちが本物の千賀なのか？防御率3.00、メジャー通算52先発で9イニングあたり10奪三振超えというエース級の千賀か。それとも、チーム関係者を疲弊させるほどリハビリとフォーム修正を繰り返す千賀か」と疑問を呈した。その上で「契約状況を考えれば、メッツには前者の千賀が再び現れることを願うしかない。この冬の補強方針に関係なく、彼が好投を続ければ再び先発ローテーションに戻れる可能性はある」と、期待感を示している。

