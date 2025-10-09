アジア遠征中のブラジル代表は8日、韓国・ソウルで布陣練習を実施した。10日に迫った韓国代表戦の予想スタメンを、ブラジル大手『グローボ』などが伝えている。

GK：ベント（アル・ナスル/サウジアラビア）

DF：ヴィチーニョ（ボタフォゴ）エデル・ミリトン（レアル・マドリード/スペイン）ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル/イングランド）ドウグラス・サントス（ゼニト/ロシア）

MF：カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）ルーカス・パケタ（ウェストハム/イングランド）

FW：エステヴァン（チェルシー/イングランド）マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード/スペイン）ロドリゴ（レアル・マドリード/スペイン）

※ポジションは発表に準ずる

8日の練習では上記の11名が布陣を形成し、トレーニングを行った。ヴィニシウス・ジュニオールら主力選手は韓国戦での先発起用が濃厚となり、中3日の14日に迎える日本代表戦ではターンオーバーの可能性が高まっている。

韓国戦はソウルワールドカップ競技場にて、10月10日（金）日本時間20時キックオフ。この一戦はABEMAでの無料生中継が決定した。日本戦は東京スタジアム（※味の素スタジアム）にて、10月14日（火）19時30分キックオフ。日本対ブラジルの一戦は、テレビ朝日系列で全国生中継、ABEMAにて生配信される。