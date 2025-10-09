乃木坂46井上和「ケツメイシの『さくら』は知っているんですけど…」生まれた2005年の“ヒットソング＆アニメ”をチェック

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。10月6日（月）の放送では、和先生が生まれた2005年ヒットソングやヒットアニメを見ていきました。

◆20年前は何が流行っていた？

井上：先日10月3日は「SCHOOL OF LOCK!」の開校記念日！ ということで、20周年イヤー突入おめでとうございます!! 私が2005年の2月17日生まれなんですよ。だから、私が生まれた8ヵ月後に「SCHOOL OF LOCK!」が始まったということで……そうなんです！ 私のほうがちょっとだけ先輩なんです。ということで、ちょっと偉そうにやっていきたいなと思うんですけど（笑）。

それで、2005年は何が流行っていたんだろうと気になりまして。音楽でいうとケツメイシ先生の「さくら」やMr.Children先生の「未来」、ORANGE RANGE先生の「*～アスタリスク～」などがヒットした年みたいです。ただ、ケツメイシ先生の「さくら」は知っているんですけど、あとの2曲はあまり知らなくて……。でも生まれた当時の記憶はそこまでないので（笑）。

あと、私はアニメが好きなので、2005年に放送されたアニメを調べてみたんですよ。そうしたら、私が「乃木坂スター誕生!」（日本テレビ系）で歌わせていただいた楽曲のなかに「創聖のアクエリオン」（AKINO）がありまして、「創聖のアクエリオン」というアニメがあるんですけど、それが2005年みたいです！ ほかにも「ふたりはプリキュア Max Heart」がやっていたそうです。20年前はそんなものが流行っていたみたいです！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info