今日の運勢は？ 10月9日（木）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位？

2025年10月9日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月9日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！あなたの星座は何位……？今日は“与える”ことで金運が巡ります。「おごる」「寄付する」など見返りを求めない支出は、巡り巡って自分に返ってくるでしょう。「こんなにおごって大丈夫か……」と思うくらいの額が最適です。ぜひ挑戦してみてください。相手との距離を縮めたいなら、特別な言葉よりも自然な態度を大切に。気取らず素直に「会えてうれしい」と伝えることで、相手の心もやわらぎます。飾らない表現が恋を進展させてくれるでしょう。没頭できることが心を癒やす日です。創作や遊びに集中すると、頭のなかの雑音が静まり、気持ちに余裕が生まれます。あなたの人生には、成果を求めず“楽しむためにやる”という意識がもっと必要です。最後まで聞くことで相手との絆を深めます。自分の意見よりも相手の言葉を受け止める姿勢が信頼につながります。耳を傾けるだけで思わぬ共感や安心が生まれるでしょう。予想外の変更や依頼が入っても柔軟に対応できる日です。完璧を目指さず、今できることを丁寧にこなすことで信頼と評価を得られます。素早い軌道修正、素早い返信が大事です。学びや体験がおすすめです。趣味や知識に使ったお金が、後に役立つ財産となります。消費ではなく“未来への投資”として考えることができれば、金運が安定しやすくなります。無理に相手を理解しようとするよりも、楽しんでいる姿を見せるほうが、あなたの魅力につながります。自然体の笑顔に安心を覚える人が現れそう。演じないあなたが恋のきっかけを引き寄せるでしょう。“断る勇気”が関係性を守ります。何でも引き受けるより、自分の限界を素直に伝えたほうが健全な距離が生まれます。境界線は、冷たさではなく信頼を長く保つための優しさです。軽い運動が、心と体の調子を整えます。散歩やストレッチをしてリズムを意識することで、気分も晴れやかに。無理に習慣化するのではなく、気持ち良さを大切にしたほうが自然と継続しやすいです。懐かしいことに触れると心がなごみます。昔好きだった音楽や本に触れることで、自分の原点を思い出せます。その感覚が今の生活を豊かにする新しいヒントになるでしょう。“人に相談すること”が成功のカギです。1人だけでは見えなかった新たな視点が加わり、停滞していた流れが動き出します。協力を求める姿勢が、より信頼を深める結果になるでしょう。体に異変を感じたら、小さなことでも無視しないようにしましょう。軽い運動や休養を取り入れるのが吉です。無理をしない選択こそ、心身を長く守る最良の方法です。「他力本願」の本来の意味は、“自力では限界があることを認め、絶対的な仏の慈悲に身を委ねる姿勢”なんだとか。大きな流れに身をゆだねてみましょう。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/