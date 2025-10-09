女優の川栄李奈が、公式通販サイト「PAL CLOSET(パルクローゼット)」のブランドミューズに就任。多彩なファッションを体現するべく、7つのスタイルに挑戦したビジュアルが公開された。

川栄李奈がパルクロミューズに就任

また、10月16日から10月28日まで、年に2回開催するキャンペーン「パルクロウィーク」を実施。全国のPAL CLOSET対象店舗とオンラインストアが連動し、期間限定でお得に買い物が楽しめる企画を展開する。同キャンペーンでは、川栄が全国のPAL C LOSET約1100店舗をジャックし、店頭ポスターやPOP、店内音声、サイネージ動画など多彩なプロモーションで存在感を発揮する。

今回解禁されたPAL CLOSETの大型キャンペーン「秋のパルクロウィーク」のWEB CMでは、テイストに合わせたファッションと共に「ファッション7変化」と題し、様々な川栄が登場する。

川栄は、「かわいい素敵なお洋服を着させて頂いて幸せでした。ウィッグも取り入れて色んなファッションで遊べることもなかなかないので、貴重な経験になりました。 お洋服を着るとすごくテンションも上がるし毎日が楽しくなると感じます。ファッションには力があると思いますし、皆さまもファッションを楽しんでくださいね」とコメント。

また、今回の起用について「本当に嬉しかったですね。お洋服も大好きでパルクロさんも大好きなので、今回ご一緒できて嬉しく思います。今回7種類のコーディネートがあるので、自分はどれが好きかな？と考えながら見てもらえたらと思います」と話している。