2025年10月の運勢｜四柱推命「12月生まれ」（生年月日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）～11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「12月生まれ」（生年月日：12月7日～1月4日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。忙しいけれども充実感を得られる月となりそうです。業務効率化や新しい働き方の導入によって、成果を上げられる可能性があります。収入面も上昇期で、特にオンラインビジネスや副業での収入増が期待できそう。ただし、スピード重視で細部がおろそかになりやすい時期なので、重要な決定や契約などには十分に注意しましょう。恋愛面では好きなことに夢中になったり、充実して過ごすことで魅力を高められる時期です。出会いを求めている方は、いつも以上に引きが良い時期なので、出会いの場には積極的に行ったほうがいいでしょう。パートナーがいる方は、忙しい時期だからこそ、大切な時間の使い方を工夫することで、より信頼関係が深まるでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。