きょう9日(19:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間SPでは、「ゴチになります!26」に新木優子と戸塚純貴が出演する。

4年ぶりの登場となる新木と、朝ドラをはじめ話題作に続々出演している戸塚。前回もう1品頼まなかったらピタリ賞だった新木は、悔しさを何度も思い出したと言い、「今回こそはピタリ賞」と意欲を燃やす。一方の戸塚はゴチ初登場。増田貴久のハイトーンボイスに「急に大きな声を出されて」と驚く。

ゴチバトルの舞台は、東京・赤坂の中華料理「トゥーランドット 臥龍居」。オーナーシェフは中華の鉄人・脇屋友詞氏だ。店の自慢はフカヒレ料理で、唯一無二のフカヒレ料理が続々登場。設定金額は30,000円で自腹額は8人で約24万円となる。

前回ビリの小芝風花は現在5位、そして新メンバーの白石麻衣が最下位と女性陣がピンチ。今回を入れて残り6戦となり、一戦も負けられない正念場を迎える。

今回のテーマは“AIvs人間ゴチ”。最新AIに過去3年分のゴチに出た料理や値段、予想金額との誤差などのデータを全てインプットしており、ゴチメンバーそれぞれの必勝パターンを徹底的に分析している。ある厳正な勝負の結果、白石と小芝の2人だけがAIにアドバイスを受ける権利を得る。

後がない2人だけあって、ビッグチャンスを手にして狂喜乱舞。オススメのオーダーをAIに聞いたり、料理の値段予想まで聞いて完全にAIの指示通りに行動し、小芝は「ピタリ賞獲ったらどうしよう」と勝利を確信する。

一方、せいやは「人間の力見せますわ」と意気込み、Mr.ゴチとして経験豊富な岡村隆史もAIに終始ケンカを売る。するとAIが最下位予想で岡村を名指しし、これに岡村も「やってやろうじゃねえか」と一触即発に。

他にも、最先端のAI技術を紹介。写真を元に絵日記を書いてくれるAIには、そのクオリティの高さに戸塚も「見抜けない！」と驚がくする。曲のイメージを入力すると作詞・作曲・歌唱ができるAIでは、せいやの即興ソング「まいやんハワイやん」のタイトルを入力すると、まさかの神曲が誕生する。

さらに、AIに増田の食リポやボケについての感想を聞くと、切れ味の鋭すぎる辛口コメントに本人は「テキーラもらっていい?」とヤケクソになる。そして、高橋文哉がAIと漢字一文字食リポ対決に挑むが、これも期待以上のハイレベルな戦いとなる。

「ゴチになります!26」レギュラーメンバー支払額（10月9日放送前時点）

第1位：岡村隆史 2万9,500円

第2位：増田貴久 15万5,400円

第3位：せいや 28万3,300円

第4位：高橋文哉 36万1,550円

第5位：小芝風花 62万 100円

第6位：白石麻衣 69万3,100円



