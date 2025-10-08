◆本記事はプロモーションが含まれています。

知らない人はまずいないといえるほど、Amazonは生活に密着したライフラインの1つ。

とにかく便利で簡単で、しかも安いというのが魅力ですよね。

毎週のようにAmazonから商品を購入していて、なかでも仕事やプライベートで活躍するガジェット・デバイス系を多く集めています。

写真の商品はごく一部なのですが、ここ数ヶ月で合計100万円ほどはかかったはず。

だからこそ分かる、「もっと早く買うべきだった」「まじで使えるし大満足」というガジェット・デバイス系の商品をご紹介します！

Garmin(ガーミン) Venu 2

画像引用元：Amazon販売ページ

購入理由

・自分の健康状態を正確な数値で知りたかった。

・趣味のランニングのモチベを上げたかった。

・独自機能が面白そうだった。

スマートウォッチに興味があって、さまざまなブランドを探しているなか、独自機能を含めてハイスペックだった『ガーミン』を発見。オフ率の高かった『Venu 2』を選びました。

自分の残り体力がRPGゲームのHPのように出たり、トレーニングの計測・分析で今必要なことが分かったり、めちゃくちゃ使えて大満足！

充電も1週間に一度くらいでよく、見た目もかっこよくてお気に入りです。

電車に乗る時やコンビニの買い物も「ピッ」とするだけでOKです。

画面がすごくきれいで美しく、ずっと愛用したくなるスマートウォッチでした。

Anker Soundcore 3

画像引用元：Amazon販売ページ

購入理由

・キッチンや浴室で使えるスピーカーを探していた。

・連続再生時間にこだわった。

・コストパフォーマンスを重視していた。

料理や洗い物をしていたり湯船に浸かっていたりする時も、音楽やラジオを楽しみたいので、条件に合うスピーカーを探していて見つけたのが『Anker Soundcore 3』。

アウトドアレジャーでも問題なく使えるタフさや、24時間連続再生できるパワフルなバッテリーがお気に入りです。

音にこだわりはありませんでしたが、小さなボディからは想像できなかった力強いサウンドが響き、いい意味で裏切られて大満足。

しかも「このスペックでこの価格！？」と驚くほど、お得感満点なのがGOODでした。

CIO NovaPort SLIM QUAD for DESK

画像引用元：Amazon販売ページ

購入理由

・充電器が何個もあってごちゃごちゃしたのを解消したかった。

・充電器を何個も持ち運びたくなかった。

・すっきりした美しいデスク空間を作りたかった。

ノートPCやスマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなど、充電が必要なアイテムは多くありますよね。

その分、充電器も増えるため「邪魔だし重いし見た目が悪いしどうにかしたい」と考え、『CIO NovaPort SLIM QUAD for DESK』をゲットしました。

コンパクトなのに4ポート搭載で実用性が高く、フラットなデザインも気に入りました。

ほかにも滑り止めがついていたり、プラグを自由な角度で挿せたり、目立たないところにも工夫をこらしていたのが好印象です。

ホワイトは在庫切れになっているものの、ブラックはセール中です。

充電器周りの気になることは、これ1つで解決しました！

ロジクール MX ERGO S

画像引用元：Amazon販売ページ

購入理由

・マウス操作で腕が疲れることが増えてきた。

・マウスを自由に操作するスペースの確保が難しい。

・職場の同僚が「めちゃくちゃ便利」といっていて気になった。



仕事や趣味でPCを操作する時にマウスを使うことが多く、「もっと快適に作業がしたいな」と考えている時に同僚からおすすめされたのがこれ。

慣れるまで2日ほどかかりましたが、腕を自然な形で置くことができ疲労感が激減。

ほかにもクリック音がとんでもなく静かだったり、ショートカットボタンが便利だったり、トラックボールの精度が高かったり、ノンストレスで使えています。

「こんなに違うなら、もっと早く買うべきだった」と思う商品の1つです。

Apple 11 インチ iPad (A16)

画像引用元：Amazon販売ページ

購入理由

・何にでも役立つタブレットが欲しかった。

・使い続けたくなるおしゃれさが気に入った。

・やっぱりAppleが好き。



タブレットを代表するモデルであり、やっぱり使ってみたいのが『iPad』です。

ここ何年か悩み続けていましたが「この色すごく好きだし、今のスペックは申し分なさすぎる」ということで買いました！

使用感でいうと、サクサクで快適。動画視聴も読書もSNSもノンストレスです。画面はきれいだし音もいいし、個人的にはやっぱりAppleでよかったなと感じます。

何より、持っていて気分が上がるのは本当にいい！

これからは『iPad』のスペックを生かして、イラスト作成と動画編集にチャレンジするつもりです。

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds

画像引用元：Amazon販売ページ

購入理由

・雑音や騒音、喧騒をシャットアウトしたかった。

・身体の芯に響くような低音を味わいたかった。

・安価なワイヤレスイヤホンにがっかりしていた。



安いワイヤレスイヤホンを使っていて、「外の音が聞こえてヤダ」「すぐに音割れする」「接続が安定しない」「ちゃっちく見える」と、不満があったので新調することに。

とくに周りの雑音にストレスを感じていたので、ノイズキャンセリング機能が抜群の『Bose QuietComfort Ultra Earbuds』を選びました。

使ってみたら一瞬で静寂に包まれて、自分だけが世界にいる気持ちになるほど！

音楽に没入できるし、作業に集中できるし、電車移動のストレスがないし、心がざわざわしないで過ごせるのは本当に嬉しかったです。

もちろん音も最高。期待していた以上の空間オーディオと重低音にしびれました。

もし壊れてしまったら、同じモデルを買うと思います。

