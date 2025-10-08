大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、フィラデルフィア・フィリーズに4-3で勝利した。あと1つ勝てばディビジョンシリーズ突破となるが、フィリーズ打線の現状を考えると突破は濃厚かもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

フィリーズは同5日の第1戦、7日の第2戦はどちらも3点しか取れずに敗戦を喫している。2戦目は先発のヘスス・ルサルド投手が6回まで1安打無失点の好投を見せたが、打線から1点も援護がもらえず、7回に先に崩れるという結果になった。

同メディアは「フィリーズ打線はまたも低調に終わり、ポストシーズン終盤を迎えている。2023年ポストシーズン終了時点まで遡ると、フィリーズが3点以上を獲得したのは一度だけ。ちょうど1年前の月曜日、ディビジョンシリーズ第2戦でニューヨーク・メッツに7-6でサヨナラ勝ちした時だ。打線に強力な攻撃力があることは周知の事実だが、どういうわけか、2年連続で10月を棒に振っている。そして今、ドジャースに0勝2敗と追い込まれ、シーズンはほぼ終わりに近づいている」と言及。

続けて、「ルサルドがまさに宝石のような素晴らしい投球を見せただけに、その悔しさはさらに大きい。彼は一時、ドジャース打線を17者連続で打ち取った。しかし、打線は初戦でクリストフェル・サンチェス投手の好投を無駄にしたのと同じように、ルサルドの好投も無駄にしてしまった」と記している。

