大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ディビジョンシリーズ第2戦でフィラデルフィア・フィリーズ相手に劇的な勝利を収めた。しかし、その陰でミゲル・ロハス内野手が負傷により途中交代するアクシデントが発生している。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が報じた。

6回裏、二死走者1、2塁のピンチで三塁を守っていたロハスは、トレイ・ターナー内野手の打球を処理し、自ら三塁に飛び込むプレーでアウトを奪取。今季スプリントスピードでMLB上位1%にランクされたターナーを封じるこの攻守は、勝利に直結する守備だった。

しかし、その直後にロハスは左足のハムストリングに違和感を訴え、7回表にマックス・マンシー内野手が代打に送られた後、そのまま交代となった。ロハスはベテランの存在感を見せつけていただけに、今後の出場可否が大きな焦点となりそうだ。

状態が心配されるロハスについて、デーブ・ロバーツ監督は「この怪我は、彼がここ数週間抱えている問題だ。だから、彼を交代させたかった」とし、続けて「彼の状況については、日々様子を見るのが妥当だと思う」と言及した。

