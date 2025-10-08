レギュラーシーズンが終了し、プレーオフ期間に突入するプロ野球。今季もAクラス入りとはならず、5年連続のBクラスが確定した中日ドラゴンズにとっては、悔しい1年となっただろう。改めて成績を振り返ると、本領を発揮できなかった選手も多くいた。今回は、苦しいシーズンに終わった中日の選手を取り上げたい。

柳裕也

中日ドラゴンズの柳裕也（写真：産経新聞社）

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：1994年4月22日

・経歴：横浜高 - 明治大

・ドラフト：2016年ドラフト1位

今季のラスト登板も結果を残せなかった柳裕也。今季の悔しさは、来季に果たすしかない。

アマチュア球界トップクラスの投手として活躍し、明治大から2016年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団。入団から2年間はプロの壁に跳ね返されていたが、2019年に11勝を挙げるなど大きな飛躍を見せた。

2021年には26試合の登板で11勝6敗、防御率2.20、168奪三振をマークし、最優秀防御率と最多奪三振のタイトルを獲得。キャリアハイの172イニングを投げ、投手陣の柱になっていた。

しかし、2023年は防御率2.44の好成績を収めながら、打線との噛み合いが悪く4勝11敗と大きく負け越し。また、昨季は規定投球回到達を逃した上、2年続けて4勝止まりだった。

復活を誓った今季も登板数が伸びず、3勝5敗でシーズンを終えた柳。エースと呼ぶには程遠い状況が続いているだけに、来季は死に物狂いで取り組む必要があるだろう。

