2025年10月の運勢｜四柱推命「10月生まれ」（生年月日：10月8日～11月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）～11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「10月生まれ」（生年月日：10月8日～11月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。秋の慌ただしさのなか、予想外の場所への移動や出張が増える月となりそうです。オンラインとオフラインのハイブリッドな交流が増えて、新しい人脈が広がる可能性が高いです。特に異業種や異分野の方との出会いが、将来の大きなチャンスにつながる可能性があります。ただし、新しい刺激に心が揺れやすい時期でもあるので、本質的な価値観は見失わないようにしましょう。恋愛面では、出会いを求めている方にとっては新しい出会いの可能性が広がりますが、悩ましい恋愛の暗示が出ているため、慎重に見極めていくことが大切です。パートナーがいる方は、2人の関係を見つめ直す良い機会となりそうです。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。