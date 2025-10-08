日向坂46藤嶌果歩「44歳だと今の童顔っぽさがなくなっているかなって…」河田陽菜と“2050年の自分たち”を想像

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月3日（金）の放送は、河田陽菜と藤嶌果歩が“2050年の自分たち”を想像していました。河田：もう10月！藤嶌：早いですよね～。河田：なんか怖いね。藤嶌：でもうれしいです！河田：なんで？藤嶌：私は早く……。河田：早く1年終わりたいタイプ？藤嶌：早く駆け抜けたいです！河田：なんでなんで？藤嶌：やっぱり、早く次の年になってほしいから。河田：え、でも2026年だよ？藤嶌：え、いいじゃないですか。26が嫌いなんですか（笑）？河田：いや、なんかどんどん数字が大きくなっていくのが怖いの。「2050年」とか怖くない？藤嶌：え、ワクワクしちゃう！河田：嘘だ!?藤嶌：2050年になったら何歳になっているんだろう？河田：たしかに。藤嶌：ちょっと計算しましょう。今が2025年だから、自分の年齢にプラス25？河田：私49歳（笑）。藤嶌：私は来年で20歳だから、44歳！河田：ヤバい！藤嶌：でも私44歳も楽しみかもしれないです。魔性の女になっているかも（笑）。河田：そういう未来（笑）!?藤嶌：美魔女になってるかもしれません（笑）。河田：でも、たしかになってそう。藤嶌：なってそうですか？ 44歳だと今の童顔っぽさがなくなっているかなって思うので。河田：いや、このままのかわいい44歳かもよ？藤嶌：キャー！河田：私は50歳目前だから、何してるんだろ……自分で駄菓子屋さんをやるには、ちょっと早い年齢かな？藤嶌：フフフ（笑）。駄菓子屋さん行きたーい！河田：49歳……楽しみだね（笑）。藤嶌：楽しみですね！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46