2025年10月の運勢｜四柱推命「9月生まれ」（生年月日：9月7日～10月7日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）～11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「9月生まれ」（生年月日：9月7日～10月7日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。今月は“出世”の暗示がでています。キャリアの転換点となるような重要な機会に恵まれる月になるかもしれません。特にAI関連やテクノロジーの話題には注目してみてください。思わぬアイデアにつながる可能性があります。新しい役職や責任ある立場を任される機会も増えそうです。この時期の学びや経験は将来の大きな財産となるでしょう。恋愛面では社会的な成功が魅力を高める時期です。出会いを求めている方は、仕事からの出会いに恵まれますし、結婚相談所などの真面目なサービスでも、キャリアを活かして成果が期待できそうです。パートナーがいる方は、お互いの目標や将来のビジョンについて、腹を割って話し合える良い機会となりそうです。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。