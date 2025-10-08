らそんぶる、特別な月をモチーフにした失恋ソング「ストロベリームーン」MV公開

東京・市ヶ谷出身の4ピースロックバンド、らそんぶるが、新曲「ストロベリームーン」のMVを公開した。

7月にリリースした『夢を見よう！』が、ファッションセンターしまむらとABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」による「2025年夏･Tシャツコーディネート」Web CMタイアップ曲に起用され話題を呼ぶなど、勢いを増すらそんぶる。

「ストロベリームーン」は、恋が叶うと噂される特別な月をモチーフにした失恋ソング。叶わなかった恋の切なさを抱えながらも、共に過ごした時間と愛は決して嘘ではなかったという想いが込められている。永遠ではなくても、2人の出会いを運命と信じ続ける一曲。

MVは、「ストロベリームーン」の楽曲の世界観が、無機質な空間に単色のライトで演出されたバンドの演奏シーンとさまざまな場所で撮影された回想シーンが入り混じることでエモーショナルに表現された作品となっている。

なお、らそんぶるは現在、初の全国ツアー中。

＜リリース情報＞

らそんぶる

配信シングル「ストロベリームーン」

2025年10月8日（水）リリース

https://rassemble.lnk.to/strawberrymoon

＜ライブ情報＞

らそんぶる 1st LIVE TOUR 2025

「月夜の下、私たちは離ればなれにならないツアー」

9月27日（土）東京・府中FLIGHT

10月17日（金）名古屋・ell. FITS ALL

10月19日（日）福岡・LIVE HOUSE Queblick

10月31日（金）広島・ALMIGHTY

11月2日（日）高松・Sound Space RIZIN

11月3日（月・祝）大阪・福島 LIVE SQUARE 2nd LINE

11月9日（日）仙台・LIVE HOUSE enn 3rd

11月22日（土）札幌・SPIRITUAL LOUNGE

11月28日（金）渋谷・duo MUSIC EXCHANGE

e+：https://eplus.jp/rassembler/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/rassemble/

ローソン：https://l-tike.com/rassemble/