乃木坂46賀喜遥香「私が冠を2回くらい壊しちゃったことがあって……」『真夏の全国ツアー2025』の裏側で起きていた“ハプニング”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月2日（木）の放送では、9月4日（木）～7日（日）に明治神宮野球場で開催された「真夏の全国ツアー2025」東京公演のエピソードを賀喜先生目線で振り返りました。

◆「皆さんプロすぎるやろ！」

賀喜：今回の授業は「真夏の全国ツアー2025」東京公演の4日間を振り返っていきます！ 前回の授業では、生徒のみんなからの東京公演に関するお話を聞いて、それに私が話していった感じでしたけど、今回は私、賀喜遥香から見た東京公演についてお話をしていきます！

【遥香先生から見た「真夏の全国ツアー2025」東京公演その①プロすぎるやろ！】

賀喜：これです（笑）！ プロの技が集結して、10回目の神宮でのライブができあがっていたんですけれど、私たちが一番身近なところだと衣装！

今回は“全員がヒロイン”っていうことで、みんな頭に冠をかぶってやらせていただいたんです。それも期別でカラーが変わっていて。しかも私は座長ということで、ちょっとだけデザインを変えてくれたりして！ それがうれしくて、みんなウキウキで冠をつけて出ていたんですけど、私が冠を2回くらい落として壊しちゃったことがあって……。

1回目は、立ったまま冠を取り外そうとしたら、そのまま冠だけ落ちちゃって横が割れちゃったんですよ。「すみません割れちゃいました……（涙）」って衣装さんに言ったら、ニコニコしながら「大丈夫だよ〜」って言って、もう一瞬で直してくださって！「すごい！ ありがとうございます!!」って（笑）。

2回目は、あれは香川公演だったかな？ 頭に冠をかぶった状態でステージの下を移動していたときに、ステージの下だから天井が低いんですよ。私は身長が高いから若干かがまないと通れないのに、頭に冠があるぶん10cmぐらい身長が増しているんですよ。それを忘れていて、本番の2、3分前ぐらいに普通に通っていたら、天井に冠をぶつけて十字架みたいな部分がポロっと取れて……。

泣きながら「マネージャーさん、取れちゃった、ごめんね……」って言ったら、衣装さんが衣装部屋から「どうした!?」って走って来て、「すみません、壊しました」って伝えたら、「オッケー！ こっちでどうにかするから〜」って言って、私がイスに座って「壊してすみません……」って泣いているときに、頭の上で（衣装さんが）ピッてやって、「できたよ！」って言われて、本当に直っていたんですよ！ 「一瞬で直った！ 魔法だ!!」って言いながらステージに出ました（笑）。あのときはご迷惑をおかけしました。

あとは、どこの会場も冷房がめっちゃ効いているわけじゃないから、ものすごく暑くて汗でびしょびしょになっても、メイクさんの前に行ったらポンポンってキラキラに直してくれるし、カメラマンさんのカメラ割りも完璧で、遠方からメンバー1人を狙って完璧にきれいに撮ってくださって、乃木坂46のライブチームの皆さんプロすぎるやろ！ かっこええ～って思いました。これはメンバーだから見えたことというか、ファンの皆さんにはそれを伝えたくて。皆さん本当にすごかった！

