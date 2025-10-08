セミナーや個別相談も実施！大成建設グループが10月に開催する「住まい」の大相談会とは？

佐原：創業から150年を超える歴史を持つ大成建設。日本の建築・土木の歴史を牽引する事業体として、実績を積み重ねてきました。長年にわたり豊富な案件を手掛けてきた背景には、グループとしての総合力があります。その総合力を「くらしと街のコンシェルジュ」というキーワードで表現した活動も展開しています。そこで今回は、大成建設の石原さん、寺西さんにお越しいただき、今月開催されるイベントについてお話を伺います。よろしくお願いします。
石原＆寺西：よろしくお願いします。
佐原：大成建設グループが掲げているキーワード「くらしと街のコンシェルジュ」には、どのような意味がありますか？
石原：「くらしと街のコンシェルジュ」には、住まいや街づくりに関する利用者・生活者の悩みに対し、グループ各社が垣根を越えて連携し、総合力をもって応えていこうという強い想いが込められています。
佐原：「大成建設グループ『住まい』の大相談会」が今年も開催されるそうですね。
寺西：はい。おかげさまで、毎年たいへん多くのお客さまにお越しいただいておりまして、今年は10月17日（金）、18日（土）の2日間、池袋駅西口の地下1F、東武百貨店前のイベントスペースにて開催いたします。
佐原：例えば、私の住まいについても相談できるのですか？
石原：個人のお客さまにも気軽にご相談いただけるイベントで、「くらしと街のコンシェルジュ」として、土地、建物、住まいのことなら何でも相談が可能です。
佐原：今回のオススメはありますか？
寺西：今年は無料でお聞きいただけるセミナーを複数開催します。不動産市場の最新動向や省エネ住宅補助金、NISAの活用方法などの今後に活かせる実践的な内容から、整理収納のプロがお届けするプログラムも用意しております。
石原：実際の課題解決につなげられる貴重な機会となっています。なお、無料セミナーや個別相談会は、事前にお申込みいただけますと、ご来場の際スムーズにご案内できると思います。
佐原：今回は、くらしと街のコンシェルジュを体感できる「大成建設グループ『住まい』の大相談会」を紹介しました。石原さん、寺西さん、ありがとうございました。
石原＆寺西：ありがとうございました。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness