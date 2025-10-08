セミナーや個別相談も実施！大成建設グループが10月に開催する「住まい」の大相談会とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。10月4日（土）の放送は、大成建設株式会社の石原幸亞さん、寺西萌さんにお越しいただき、10月17日（金）、18日（土）に開催される「大成建設グループ『住まい』の大相談会」について伺います。

佐原：創業から150年を超える歴史を持つ大成建設。日本の建築・土木の歴史を牽引する事業体として、実績を積み重ねてきました。長年にわたり豊富な案件を手掛けてきた背景には、グループとしての総合力があります。その総合力を「くらしと街のコンシェルジュ」というキーワードで表現した活動も展開しています。そこで今回は、大成建設の石原さん、寺西さんにお越しいただき、今月開催されるイベントについてお話を伺います。よろしくお願いします。

石原＆寺西：よろしくお願いします。

佐原：大成建設グループが掲げているキーワード「くらしと街のコンシェルジュ」には、どのような意味がありますか？

石原：「くらしと街のコンシェルジュ」には、住まいや街づくりに関する利用者・生活者の悩みに対し、グループ各社が垣根を越えて連携し、総合力をもって応えていこうという強い想いが込められています。

佐原：「大成建設グループ『住まい』の大相談会」が今年も開催されるそうですね。

寺西：はい。おかげさまで、毎年たいへん多くのお客さまにお越しいただいておりまして、今年は10月17日（金）、18日（土）の2日間、池袋駅西口の地下1F、東武百貨店前のイベントスペースにて開催いたします。

佐原：例えば、私の住まいについても相談できるのですか？

石原：個人のお客さまにも気軽にご相談いただけるイベントで、「くらしと街のコンシェルジュ」として、土地、建物、住まいのことなら何でも相談が可能です。

佐原：今回のオススメはありますか？

寺西：今年は無料でお聞きいただけるセミナーを複数開催します。不動産市場の最新動向や省エネ住宅補助金、NISAの活用方法などの今後に活かせる実践的な内容から、整理収納のプロがお届けするプログラムも用意しております。

石原：実際の課題解決につなげられる貴重な機会となっています。なお、無料セミナーや個別相談会は、事前にお申込みいただけますと、ご来場の際スムーズにご案内できると思います。

佐原：今回は、くらしと街のコンシェルジュを体感できる「大成建設グループ『住まい』の大相談会」を紹介しました。石原さん、寺西さん、ありがとうございました。

石原＆寺西：ありがとうございました。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness