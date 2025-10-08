日本代表は8日、10日に迫ったキリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦に向け、冒頭15分のみの公開で本格的な準備に入った。板倉滉の負傷に伴い、追加招集という形で合流した橋岡大樹は「チャンスをもらえたことに感謝しています。あとはどれだけ活躍できるのか、見せられるのかが大事になってくると思うので、そこだけに集中したい」と話した。

日本代表通算11キャップを記録している橋岡は、昨年11月以来の選出となった。ホームで8大会連続W杯出場権獲得や本番を想定した9月のアメリカ遠征を経験できず「もどかしかった」という。「今できることはチームで活躍することというのが一番でしたが、日本代表のことは頭の中にありました。追加招集という形ですけど、このチャンスを絶対に掴みたい」と並々ならぬ決意を語った。

日本代表は最終ラインでケガ人が続出中。アジア最終予選で研ぎ澄ませてきた3バックに加え、9月のアメリカ代表戦では4バックもテストした。最終ラインの複数ポジションをこなせる橋岡は「自分のポジションがどこであれ、そのタスクを全うできるような選手は必要。今はそこをできるようにしたい」と自身の役割にフォーカス。「チームでも3バック、4バックいろいろとやってきました。ウイングバックも、センターバックの右も左もいろいろなところでやってきてきています。3バックか4バックで内容は変わってきますけど、自分にタスクが与えられるという部分は変わらないので、チームに求められているところをしっかりと表現することが大事になる」と説いた。