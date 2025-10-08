2025JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド準決勝ファーストレグが8日に行われ、横浜FCとサンフレッチェ広島が対戦した。

J1リーグでは残留争いに巻き込まれている横浜FCだが、YBCルヴァンカップではFC岐阜、ギラヴァンツ北九州、FC町田ゼルビア、セレッソ大阪を次々と撃破。準々決勝ではヴィッセル神戸を2戦合計2－1で下してベスト4へ駒を進めた。一方、J1リーグでも優勝争いに絡んでいる広島はアビスパ福岡を破り、準々決勝では湘南ベルマーレに逆転勝利を収めて準決勝への切符を掴み取った。決勝への切符をかけた準決勝、先勝するのはどちらのチームになるだろうか。

前半は一進一退の攻防が続く。20分、横浜FCは広島を自陣に引き込んだところから敵陣へロングフィードを送り、抜け出した櫻川ソロモンが右足で強烈なシュートを放つも、GKチョン・ミンギが好セーブ。対する広島は30分に塩谷司の絶妙なラストパスから決定機を創出。相手DFラインの背後へ抜け出したヴァレール・ジェルマンのシュートはGK市川暉記に阻まれたが、ここから徐々に圧力を強めていく。

33分、広島は再び塩谷の絶妙なロングフィードからゴールに迫る。DFラインの背後を取った中島洋太朗は胸トラップから巧みな反転で前を向き、ボックス内左の角度のないところから左足を振り抜くと、低く強烈なシュートがネットを揺らして先制に成功した。前半はこのまま0－1で終了する。

後半も拮抗した展開に。1点を追う横浜FCは60分、敵陣右サイドのロングスローから櫻川がボックス内で振り向きざまに強烈なボレーシュートを放ったが、GKチョン・ミンギの好セーブに阻まれる。対する広島は67分、川辺駿がドリブルで持ち上がったところから左サイドに展開し、加藤陸次樹がゴール前にクロスを送る。これはファーサイドに流れたが、こぼれ球を拾った中野就斗のクロスに前田直輝が頭で合わせてネットを揺らした。しかし、VARによる確認の結果、川辺にファウルがあったとして得点は認められなかった。

83分、広島は相手GK市川のクリアボールを佐々木翔が繋ぐと、パスを受けた中野がハーフウェーライン付近から“超ロングシュート”を放つ。GK市川は戻り切ることができず、これが決まって広島が2点リードとした。試合はこのまま終了し、広島が決勝進出へ王手をかけた。決勝への切符をかけたセカンドレグは12日に行われる。

【スコア】

横浜FC 0－2 サンフレッチェ広島

【得点者】

0－1 33分 中島洋太朗（サンフレッチェ広島）

0－2 83分 中野就斗（サンフレッチェ広島）