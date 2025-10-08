2025年10月の運勢｜四柱推命「8月生まれ」（生年月日：8月7日～9月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）～11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「8月生まれ」（生年月日：8月7日～9月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。重要なプロジェクトや責任ある立場での活躍が期待される月となります。特に秋から始まる新しいプロジェクトで、リーダーシップを発揮する機会が増えそうです。プレッシャーは大きいですが、そのぶん成長できる貴重な経験となるでしょう。ただし、ストレスも溜まりやすい時期なので、定期的なリフレッシュを忘れないようにしたいところ。恋愛面では、仕事でのパフォーマンスが異性からの好感度にもつながりやすい時期です。出会いを求めている方は仕事の活躍をきっかけに自信を持ち、その態度により自然と相手を引き寄せることができそう。パートナーがいる方は、お互いの忙しさを理解し合い、時間を上手にやりくりすることが充実した関係を築くコツです。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。