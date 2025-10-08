大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ連覇に向けてポストシーズンに臨んでいる。その中で、ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督が、自身の将来について語る場面が見られた。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のJ.P.ホーンストラ記者が言及した。

ロバーツ監督はチームをレギュラーシーズン944勝に導き、その勝率.621は、ア・リーグおよびナ・リーグの監督としては史上最高である。もし、このペースをあと5シーズン維持すれば、1,447勝を達成することになり、殿堂入りしたアール・ウィーバー氏に次ぐ、歴代27位の記録となる。

しかし、ロバーツ監督は2029年シーズン以降の自身の計画について「その時点では、1年ごとの契約になるだろう。ここでの10年間は素晴らしいものだったが、あと4年も経てば世界は変わるだろう」と語った。

将来について語ったロバーツ監督についてホーンストラ氏は「4年という期間では、ロバーツ監督の後継者について考えたり、ドジャースでの彼の在任期間全体を評価したりするのは時期尚早だろう。現役の監督がキャリアの結末を自ら描くのが難しいことを理解するのは、決して早すぎることはない」と言及した。

