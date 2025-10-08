2025年10月の運勢｜四柱推命「7月生まれ」（生年月日：7月7日～8月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）～11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「7月生まれ」（生年月日：7月7日～8月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。自分の内面とスキルを見つめ直す時期かもしれません。自己投資には良い機会なので、資格の勉強をしたり、新たなスキルを身に付けたりして、将来の自由を手に入れるための投資をすると実を結びやすい月となります。ただし、この時期は孤独を感じやすい傾向もあるため、必要以上に自分の殻に閉じこもらないよう注意が必要です。黙々と準備を進めることも大切ですが、独りよがりにならないよう時には友人とのコミュニケーションも大切です。恋愛面では自分磨きに向いている時期。出会いを求めている方も、今はエステやジム、美容などに充てる時間を大切にしましょう。パートナーがいる方は“衝突”の暗示も出ているため、お互いの成長を認め合って尊重することが大切です。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。