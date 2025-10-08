大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、フィラデルフィア・フィリーズに4-3で競り勝った。この試合ではブレイク・トライネン投手の投入が疑問視されているが、決してミスではないという見方もあるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

デーブ・ロバーツ監督は4-1と3点リードの9回にトライネンを投入したが、先頭から連打を浴び無死二、三塁のピンチを招くと、ニック・カステラノス内野手に2点タイムリー二塁打を打たれ1点差に。なおも無死二塁というところでトライネンを降板させた。

完全に裏目に出た形のトライネン投入だが、同メディアは「MLBネットワークのマーク・デローサ氏が、ロバーツ監督はブルペン陣との『信頼の輪を広げ』必要があるため、トライネン起用を『完全に理解できる』と主張した。同氏は彼が過去にどれほど効果的な投球を見せてきたか、そしてだからこそ、今の状況でも彼を信頼すべきだと説明している。昨季、トライネンはレギュラーシーズンで防御率1.93、10月までの防御率2.19を記録し、リリーフ陣の中でも最も優れた投手の一人だった」と言及。

一方、「確かに、最近のブルペン陣はロバーツ監督から選択的な信頼を得ている。だが、この状況を考えると、信頼の低下を取り戻すために努力するよりも、最初から確実なクローザーを起用した方がストレスは少なかったかもしれない」とも指摘している。

【関連記事】

【了】