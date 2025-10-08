2025年10月の運勢｜四柱推命「6月生まれ」（生年月日：6月5日～7月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）～11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「6月生まれ」（生年月日：6月5日～7月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。新しいチャレンジへの意欲が特に高まる月となります。人とのつながりを通じたビジネス展開が思わぬ好機に。営業職の方は手応えを感じる成果を上げられる可能性が高いでしょう。ただし、成功体験におごりすぎると、周りの感情を見落としてしまう恐れがあります。慎重に言葉を選ばないと“軽薄な人間”と思われてしまうかもしれません。恋愛面では勇気が湧く時期なので、出会いを求めている方は秋の交流イベントや飲み会などを通じて、新しい出会いも期待できるでしょう。パートナーがいる方は、2人でおいしい食事や季節の味覚を楽しむ機会を積極的につくったり、より絆を深めるための努力が必要のようです。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。