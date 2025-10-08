日本サッカー協会は8日、キリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦・ブラジル代表戦に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。

負傷の影響により招集辞退となったMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）の「6」番と、DF板倉滉（アヤックス／オランダ）の「4」番はそれぞれ、MF藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）が「6」を、DF渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）が「4」を背負うことに。

また、MF三笘薫（ブライトン／イングランド）の「7」番は、MF相馬勇紀（FC町田ゼルビア）が着用する。その他では、アメリカ遠征では「9」番だったFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）が「18」番に。そして、同遠征で「18番」を着けていたFW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）が入れ替わる形で「9」番を着ける。

日本代表は10月10日にパラグアイ代表と、同14日にブラジル代表と対戦する。パラグアイ代表戦は日本テレビ系にて全国生中継＆TVerで生配信され、ブラジル代表戦はテレビ朝日系列にて全国生中継＆ABEMAにて生配信される。

今回発表された日本代表メンバーの背番号は以下の通り。

▼GK

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

5 長友佑都（FC東京）

3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

4 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

16 安藤智哉（アビスパ福岡）

2 橋岡大樹（スラヴィア・プラハ／チェコ）

22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF／FW

14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）

8 南野拓実（モナコ／フランス）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

19 小川航基（NEC／オランダ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

24 斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）

26 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

6 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）