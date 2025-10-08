2025年10月の運勢｜四柱推命「5月生まれ」（生年月日：5月5日～6月4日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）～11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「5月生まれ」（生年月日：5月5日～6月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。この秋は金銭や投資に関することで決断を迫られる機会が増えそう。特に将来への投資として高額な買い物を検討する可能性がありますが、衝動的な決定は避けましょう。デジタル機器や最新テクノロジーへの出費が増える傾向にありますが、本当に必要な物かどうかをよく考える必要があります。一方で、自分のやりたいことに対する学びへの投資は、将来に大きなリターンがあるかもしれません。恋愛面は、見栄や見せかけにとらわれやすい時期です。SNSでの発信も増えそうですが、本質的なコミュニケーションを忘れないようにしましょう。パートナーがいる方は、金銭や出費について早めに話し合っておくと良いでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。