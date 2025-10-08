ロッテの種市篤暉が8日、11月15日と16日に行われるラグザス侍JAPANシリーズ2025の侍JAPANに選出された。

種市は球団を通じて「今年の3月に引き続き選んでいただき光栄に思いますし、千葉ロッテマリーンズの代表として行きますので恥じないピッチングをできるように頑張りたいと思います。WBCに向けてアピールできるように全力で頑張りたいと思います」と意気込んだ。

種市はプロ9年目の今季、24試合・160回2/3を投げて、9勝8敗、161奪三振、防御率2.63の成績を残した。